Mondiale per Club 2025 Robbie Williams e Laura Pausini cantano Desire

Unite melodie iconiche e passione globale: Robbie Williams e Laura Pausini daranno vita all’inno ufficiale del Mondiale per Club 2025, intitolato "Desire". La loro collaborazione promette di accendere l’entusiasmo di milioni di tifosi in tutto il mondo, accompagnando ogni emozionante istante dalla gara inaugurale tra Al Ahly e Inter Miami alle sfide future della FIFA. Unendo talento e spettacolo, questi artisti renderanno indimenticabile questa grande manifestazione internazionale.

I due artisti daranno vita all'inno ufficiale della competizione internazionale, che debutterà nella gara inaugurale Al Ahly VS Inter Miami e accompagnerà anche le future gare FIFA. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiale per Club 2025, Robbie Williams e Laura Pausini cantano Desire

In questa notizia si parla di: mondiale - club - robbie - williams

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

#MondialeperClub, l'inno scelto dalla #FIFA è 'Desire': insieme a Robbie #Williams canterà anche Laura #Pausini Vai su X

L'artista italiana duetterà insieme a Robbie Williams in occasione del Mondiale per Club #SportMediaset Vai su Facebook

Mondiale per Club, Robbie Williams e Laura Pausini canteranno l’inno ufficiale della Fifa; Robbie Williams e Laura Pausini firmano l’inno del Mondiale per Club; Cerimona d'apertura Mondiale per Club FIFA 2025: dettagli e come vederla su DAZN.

Mondiale per club 2025, Robbie Williams ha scritto nuovo inno Fifa: lo canterà con Laura Pausini - L'artista di fama internazionale e pluripremiato Robbie Williams è stato confermato Ambasciatore Musicale della Fifa in vista del mondiale per club 2025 (la ... Secondo msn.com

Mondiale, Laura Pausini e Robbie Williams canteranno il nuovo inno FIFA - Robbie Williams è stato confermato Ambasciatore Musicale della Fifa in vista del Mondiale per Club. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Fifa: Robbie Williams e Laura Pausini per il nuovo inno,'Desire' - Robbie Williams è stato confermato ambasciatore ufficiale Fifa per la musica e nel suo primo impegno ha invitato Laura Pausini a partecipare alla realizzazione del primo inno ufficiale della federazio ... Lo riporta msn.com