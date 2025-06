Mondiale per Club 2025 il programma TV e le partite trasmesse in chiaro su Mediaset

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina, e Mediaset ha svelato il suo entusiasmante programma tv. Su Canale 5 e Italia 1, i tifosi potranno seguire gratuitamente una partita al giorno delle migliori in programma, tra cui le sfide delle italiane, in co-esclusiva con DAZN. Non perdere l’occasione di vivere ogni emozione di questa competizione mondiale direttamente a casa tua: continua a leggere.

Canale 5 e Italia 1 sono i canali Mediaset che trasmettono in chiaro e gratis, in co-esclusiva con DAZN, una partita al giorno tra le migliori in programma nella fascia serale, tra cui le gare delle italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

