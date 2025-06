Mondiale per Club 2025 | Date Orari in Italia e Dove Vederlo su Canale 5 Italia 1 e Mediaset Play

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina, portando in scena le sfide più emozionanti tra le migliori squadre del mondo dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Con orari variabili tra pomeriggio e notte in Italia (CEST), potrai seguirlo facilmente su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Play. Non perdere l’occasione di tifare Inter, Juventus e le altre protagoniste di questo spettacolare torneo! Continua a leggere per scoprire tutte le info.

Sommario. Il Mondiale per Club 2025 si terrà dal 14 giugno al 13 luglio, negli Stati Uniti, con orari in Italia (CEST) che variano tra pomeriggio e notte.. Le partite saranno trasmesse su Canale 5 e Italia 1, con streaming su Mediaset Play.. Inter Milan (Gruppo E) e Juventus (Gruppo G) sono le squadre italiane da seguire, con match chiave a orari accessibili.. Il Mondiale per Club FIFA 2025 è un torneo con 32 squadre, divise in otto gruppi, che si svolgerà in 11 città statunitensi. Le partite iniziano il 14 giugno e finiscono il 13 luglio, con fusi orari che richiedono conversione per gli spettatori italiani (CEST, UTC+2). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Mondiale per Club 2025: Date, Orari in Italia e Dove Vederlo su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Play

In questa notizia si parla di: italia - mondiale - club - orari

La fibromialgia colpisce soprattutto le donne e incide profondamente sulla loro qualità della vita. In occasione della Giornata mondiale, le iniziative in Italia per sensibilizzare la popolazione - La fibromialgia è una sindrome complessa e debilitante che colpisce una significativa porzione della popolazione, in particolare donne tra i 40 e i 60 anni.

? Le partite dell'Inter nel Mondiale per Club con gli orari italiani; • Monterrey-Inter 03:00 • Urawa-Inter 21:00 • Inter-River 03:00 Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025 orari italiani: a che ora si possono vedere Juventus, Inter e le altre partite; Mondiale per Club 2025: tutti i gironi e il calendario completo; Mondiale per Club, quando giocano le squadre italiane? Date e orari.

Mondiale per club, il programma completo dai gironi alla finale: date e orari - Dalla notte italiana fra il 14 e il 15 giugno fino a domenica 13 luglio si disputerà la rinnovata competizione iridata promossa dalla FIFA. Lo riporta msn.com

Mondiale per club: si parte con Messi, dove vedere le gare in tv, orari, formula e calendari - Il Mondiale per club inizia domani con la stessa formula della competizione per nazionali in Qatar nel 2022. Da sport.virgilio.it

Mondiale per Club 2025: Il programma completo, date e orari di tutte le gare - Il Mondiale per Club 2025 si prepara a scrivere una pagina inedita della storia del calcio internazionale. Segnala msn.com