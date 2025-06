Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Scopri tutto sul Mondiale per club 2025, la rivoluzionaria competizione creata dalla FIFA che porta il calcio internazionale a nuovi orizzonti. Con 32 squadre, tra cui le italiane Inter e Juventus, e un calendario ricco di sfide emozionanti tra giugno e luglio negli Stati Uniti, questa edizione promette spettacolo e sorprese. Non perdere gli aggiornamenti sui gironi, il calendario e i risultati: il calcio mondiale si prepara a scrivere una nuova pagina di storia.

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l'Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrà impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l'Inter, che deve .

