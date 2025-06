Mondiale per Club 2025 da Estêvão a Mora | i cinque giovani talenti da seguire

Il Mondiale per Club 2025 si prepara a stupire, con un formato innovativo: 32 squadre provenienti da ogni angolo del pianeta, divise in gironi da quattro. La grande novità? La presenza di giovani talenti che promettono di lasciare il segno, rendendo questa competizione imperdibile. Da Désiré Doué a tanti altri emergenti, il futuro del calcio si scrive ora. Ma quali saranno le stelle che illumineranno questa edizione? Scopriamolo insieme.

Nuovo format, 32 squadre, gironi da quattro, squadre da ogni parte del mondo e. tanti giovani! C’è molta curiosità sul Mondiale per Club 2025 che sta per cominciare. Una competizione ancora indecifrabile, in estate, della durata di circa un mese e con diverse squadre interessanti. Ma ad oggi ciò che maggiormente incuriosisce è la forte presenza di giovani talenti emergenti, sia in Europa che negli altri continenti. E se gente come Désiré Doué, Bradley Barcola e Warren Zaïre-Emery del PSG o Endrick e Arda Guler del Real Madrid sono già nomi noti ai più, ce ne sono altri ancora poco conosciuti o comunque “di nicchia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club 2025, da Estêvão a Mora: i cinque giovani talenti da seguire

