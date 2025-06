Mondiale Fifa per club il circo di Infantino a cui tutti vogliono partecipare tranne i tifosi

una richiesta sorprendente: non da club o tifosi, ma da paesi desiderosi di partecipare a questa kermesse planetaria. Mentre il mondo del calcio si prepara ad assistere alle emozioni sul campo, il circo di Infantino apre le sue porte a chi sogna di entrare, anche se molti tifosi si chiedono se questa folla abbia ancora senso. La sfida tra grandi nomi e nuove ambizioni è solo all’inizio, ma le sorprese sono garantite.

Se 32 vi sembrano pochi. Il Mondiale Fifa per club in programma negli Stati Uniti deve ancora iniziare (partita inaugurale fra l' Inter Miami e gli egiziani dell' Al-Ahly fissata per la notte fra sabato 14 e domenica 15 giugno alle ore 2), ma stando a un'indiscrezione riportata dal Guardian ci sarebbe già la fila dietro la porta per ingrossare i ranghi della manifestazione. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, alla Fifa sarebbe giunta richiesta di allargare da 32 a 48 la quota dei club partecipanti dalla prossima edizione (fra quattro anni). Soprattutto, la sollecitazione viene dalle squadre europee, che vorrebbero veder aumentare, rispetto ai 12 attuali, il numero degli ammessi dal loro continente.

