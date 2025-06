Mondiale club | l' interista Taremi bloccato in Iran per la guerra non può partire per gli Usa

In un contesto di tensione internazionale che scuote il Medio Oriente, Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, si trova bloccato in Iran. La guerra tra Israele e Iran ha impedito al giocatore di raggiungere il ritiro californiano del club nerazzurro, mettendo a rischio la sua partecipazione alla tournée americana. Una situazione che sottolinea come i conflitti geopolitici possano influenzare anche il mondo dello sport, mettendo in discussione le sfide di solidarietà e resilienza.

L'attaccante iraniano dell' Inter, Mehdi Taremi, non è potuto partire per gli Stati Uniti e raggiungere il ritiro del club nerazzurro in California dopo l'attacco di Israele all'Iran e la successiva risposta di Teheran. Il centravanti si era regolarmente presentato all'aeroporto di Teheran, ma il volo è stato cancellato per motivi di sicurezza a causa della chiusura dello scalo civile.

