Momenti di terrore in autostrada | bus in fiamme prima della galleria | salvi i 28 passeggeri - VIDEO

Un drammatico episodio di emergenza sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: un autobus in fiamme poco prima della galleria di Monteforte Irpino. In un attimo di terrore, i 28 passeggeri sono stati messi a dura prova, ma grazie al coraggio e alla prontezza dei soccorritori, tutti sono stati salvati. Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale la sicurezza e la prontezza di intervento in situazioni di crisi.

Attimi di grande tensione sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi della galleria di Monteforte Irpino, dove un pullman appartenente a un’agenzia privata di viaggi ha preso fuoco poco prima di imboccare il tunnel. A bordo del mezzo viaggiavano 28 passeggeri, tutti diretti da Napoli ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri - VIDEO

In questa notizia si parla di: autostrada - prima - galleria - passeggeri

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di lunedì, lungo l’autostrada Pedemontana lombarda a Lomazzo, nel Comasco, dove un pullman sul quale viaggiava un gruppo di alunni della scuola primaria di Cazzago Brabbia - che fa parte dell’istituto comprensivo Vai su Facebook

Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri; In autostrada va a fuoco bus con 28 passeggeri: il gesto dell'autista è risolutivo; Bus in fiamme sull’autostrada A16: tutti salvi i 28 passeggeri.

Momenti di terrore in autostrada: bus in fiamme prima della galleria: salvi i 28 passeggeri - VIDEO - Canosa, nei pressi della galleria di Monteforte Irpino, dove un pullman appartenente a un’agenzia privata di viaggi ha preso fuoco poco prima di ... Secondo napolitoday.it

Bus a fuoco su A16, si salvano in tempo 28 passeggeri - Un bus di proprietà di un’agenzia di viaggi privata, con a bordo 28 pa ... Da ilroma.net

Bus a fuoco in autostrada, 28 passeggeri si salvano appena in tempo - Molta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per i 28 passeggeri a bordo di un bus, di proprietà di una agenzia privata di viaggi, ... Riporta msn.com