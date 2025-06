’Modena merita di più’ La rabbia dei cittadini | Città irriconoscibile

Modena merita di più, un grido di speranza e necessità che risuona tra i suoi cittadini stanchi del degrado e della paura. Oltre 200 persone si sono riunite alla Palazzina Pucci per confrontarsi su temi caldi come sicurezza, spaccio e accoglienza, dimostrando quanto la comunità voglia cambiare rotta. È il momento di ascoltare e agire: insieme, possiamo ridare a Modena il suo splendore.

Oltre 200 persone – fanno sapere gli organizzatori – hanno partecipato giovedì, alla Palazzina Pucci, all'assemblea ' Modena merita di più ', convocata per discutere di degrado urbano, baby-gang, spaccio nei parchi e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L'evento, dopo i recenti fatti di cronaca, è nato per rispondere alla "preoccupazione crescente" dei cittadini, di vari quartieri di Modena, rappresentati da Mattia Meschieri, Liliana Ferrari, Camillo Po e Stefano Soranna. "La situazione di palese illegalità diffusa preoccupa le persone, uscire di casa implica il rischio di essere aggrediti e rapinati anche in maniera violenta.