Moda e talento sulla scalinata Virgilio | selezionate le finaliste regionali di Miss Red Carpet

con talento, eleganza e fascino, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Tra luci scintillanti e sguardi ammirati, sono state selezionate le finaliste regionali che rappresenteranno la Puglia nella grande sfida nazionale. Un evento che celebra la bellezza autentica e il talento delle giovani aspiranti miss, pronti a conquistare il cuore di tutto il paese e oltre. La strada verso il successo è appena iniziata.

BRINDISI -¬†Si √® svolta con grande successo sulla suggestiva scalinata Virgilio a Brindisi la sesta selezione pugliese del concorso internazionale Miss Red Carpet Italia 2025. L'evento, che √® strettamente legato all'82esima¬†Mostra del Cinema di Venezia, ha saputo magnificamente coniugare moda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ¬© Brindisireport.it - Moda e talento sulla scalinata Virgilio: selezionate le finaliste regionali di Miss Red Carpet

In questa notizia si parla di: moda - scalinata - virgilio - miss

Moda e talento sulla scalinata Virgilio: selezionate le finaliste regionali di Miss Red Carpet; Brindisi fashion award, la grande moda internazionale torna in città; Rosanna, studentessa brindisina di 19 anni, alle prefinali di Miss Italia a Jesolo.

Moda e talento sulla scalinata Virgilio: selezionate le finaliste regionali di Miss Red Carpet - Un successo la sfilata che si è svolta nella suggestiva cornice del lungomare di Brindisi. Riporta brindisireport.it

Francesca Michielin e Kekko dei Modà infortunati a Sanremo 2025: "Non sono caduti sulla scalinata" - Francesca Michielin e Kekko Silvestre sono caduti nel teatro Ariston, a poche ore dall‚Äôinizio del Festival di Sanremo 2025, rimediando rispettivamente una probabile distorsione alla caviglia e una ... Secondo virgilio.it

Corinaldo in moda... la scalinata - la scalinata è l'idea di ribaltare la prospettiva: invece delle modelle sarà il pubblico a sfilare tra gli still life allestiti da boutique ed esercizi commerciali lungo Via ... Riporta arte.it