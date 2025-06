MobLand siamo tutti mostri: una serie che ci trascina nel cuore oscuro dell'anima, come un'epica tragedia shakespeariana. Con la musica di Johnny Cash in sottofondo e un cast stellare, questa prima stagione si conclude lasciandoci con il fiato sospeso, pronti a scoprire se il vero mostro è dentro di noi o altrove. Un capolavoro che, tra passato e presente, continua il suo affascinante viaggio nel male e nella redenzione.

Roma, 14 giu – Inizia la decima e conclusiva puntata della prima stagione di MobLand e partono le note di The Beast in Me di Johnny Cash e abbiamo il presentimento di stare assistendo alla serie televisiva dell'anno. Sì, perchĂ© MobLand continua idealmente il percorso iniziato nel 1980 con Quel lungo venerdì santo, con il quale tra l'altro ha in comune Helen Mirren e Pierce Brosnan. Una tragedia shakespeariana. Creata da Ronan Bennett, scrittore di Belfast con un passato da militante dell'IRA, che l'ha scritta insieme a Jez Butterworth, e prodotta da quel genio di Guy Ritchie (che quando ci si impegna, come in questo caso, non sbaglia un colpo), MobLand parte dal territorio ormai consolidato dell'universo che Ritchie ci ha fatto conoscere ed amare fin dai tempi di Lock & Stock e Snatch: sottobosco criminale londinese, gangster efferati, straordinari personaggi di contorno, musica di impatto, estrema cura nel vestiario e tanto tanto humor nero.