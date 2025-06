Mobilità a Genova nuova strategia L’assessore Robotti | Bus gratis? Priorità ai fragili Basta nuovi parcheggi in centro le zone pedonali non sono il male

Mobilità a Genova si rinnova con nuove strategie: l’assessore Robotti mette in campo iniziative innovative come bus gratis e prioritizzazione ai fragili, sfatando il mito dei parcheggi in centro. Le zone pedonali non sono un ostacolo, ma una risorsa per una città più vivibile. Intanto, il neoassessore affronta sfide cruciali, come il fallimento del progetto sopraelevato in Valbisagno, aprendo nuovo dibattito sul futuro della mobilità urbana genovese.

Il neoassessore alla Mobilità già alle prese con una serie di dossier bollenti. “Il progetto del collegamento sopraelevato in Valbisagno non è realizzabile”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Mobilità a Genova, nuova strategia. L’assessore Robotti: “Bus gratis? Priorità ai fragili. Basta nuovi parcheggi in centro, le zone pedonali non sono il male”

