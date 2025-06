Mobilità a Genova l’assessore Robotti | Le zone pedonali non sono il male

A Genova, Mobilit224 e l’assessore Robotti si confrontano su temi caldi come le zone pedonali e i progetti di mobilità. Se da un lato le aree pedonali sono spesso al centro di polemiche, dall’altro l’assessore chiarisce: “Il collegamento sopraelevato in Valbisagno non è realizzabile.” In un contesto urbano in evoluzione, le sfide di mobilità richiedono soluzioni innovative e condivise. Solo così si potrà costruire una città più sostenibile e vivibile per tutti.

Il neoassessore alla Mobilità già alle prese con una serie di dossier bollenti. “Il progetto del collegamento sopraelevato in Valbisagno non è realizzabile”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Mobilità a Genova, l’assessore Robotti: “Le zone pedonali non sono il male”

In questa notizia si parla di: mobilità - genova - assessore - robotti

La mobilità di Genova è difficile da cambiare, ma Silvia Salis ci proverà - La mobilità a Genova è un problema complesso e radicato, ma Silvia Salis si impegna a trovare soluzioni innovative per migliorare la situazione.

Il neoassessore alla Mobilità già alle prese con una serie di dossier bollenti. “Il progetto del collegamento sopraelevato in Valbisagno non è realizzabile” Vai su Facebook

Comune, Cavo: “Dall’assessore Robotti più ideologia che soluzioni. Benvenuti nel Medioevo della mobilità”; Genova, l’assessore Robotti: “Bus gratis? Priorità ai fragili. Basta nuovi parcheggi in centro, le zone pedon…; Palazzo Tursi: nominati i componenti della Giunta comunale e attribuite tutte le deleghe.