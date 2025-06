Missili ovunque siamo come in una prigione le testimonianze da Betlemme durante l'attacco Israele-Iran

Le testimonianze provenienti da Betlemme ci mostrano un quadro drammatico di una regione in guerra, dove i missili solcano il cielo e le vite sono sospese tra paura e speranza. In un mondo che sembra distanziarsi e ignorare le sofferenze palestinesi, queste parole ci invitano a riflettere sulla realtà di chi vive in prima linea nel conflitto. Continua a leggere per scoprire storie che chiedono giustizia e umanità .

"I missili stanno passando sopra la mia casa, molto vicino. Pensi che il mondo si preoccupi di noi palestinesi o delle nostre vite? È un mondo ipocrita e bugiardo. Vorrei poter uscire da questo incubo. Sono stanco”: le testimonianze da Betlemme durante gli attacchi Israele-Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

