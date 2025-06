Mirko Pellegrini è stato scarcerato Mister Appalto libero a causa di un errore procedurale

Mirko Pellegrini, noto come “Mister Appalto”, torna libero dopo essere stato scarcerato a causa di un errore procedurale. Arrestato il 26 maggio nell’ambito di un’indagine su appalti sospetti per la manutenzione delle strade di Roma e provincia, Pellegrini si trova al centro di accuse gravi come associazione a delinquere e corruzione. Ora, l’attenzione si concentra sulla sua vicenda giudiziaria, che potrebbe riservare ancora molti sviluppi...

Torna libero Mirko Pellegrini, "Mister Appalto", arrestato il 26 maggio alla fine di un'indagine su una serie di appalti sospetti riguardanti la manutenzione delle strade di Roma e provincia. Le ipotesi di reato sono di associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, frode. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Mirko Pellegrini è stato scarcerato. "Mister Appalto" libero a causa di un errore procedurale

Mazzette e appalti truccati per rifare le strade di Roma: in carcere il 're dell'asfalto' Mirko Pellegrini

