Mio marito Dino Giarrusso ha avuto oltre 500 donne ma alla fine ha sposato me Se si trova bene con un’altra io sono solo felice | parla Sara Garruffo

Dino Giarrusso, volto noto di Le Iene e ora protagonista dell’Isola dei Famosi, sta catturando l’attenzione del pubblico. Ma cosa pensa sua moglie Sara Garreffa di questa avventura? Con parole sincere e un sorriso nelle labbra, Sara svela il suo supporto e la sua fiducia, ricordando che, nonostante le molte esperienze passate, il loro legame rimane saldo. Perché, alla fine, l’amore vince sempre.

Per chi non fosse, diciamo così, appassionato del genere, va premesso che Dino Giarrusso è all’ Isola dei Famosi come concorrente. Lo ricorderete come inviato de Le Iene e poi come europarlamentare. Ora “anima” il reality condotto da Veronica Gentili su Canale5. E sua moglie, Sara Garreffa, ha parlato a Fanpage.it di come lo vede in quel contesto: “(.) L’ho trovato spesso un pesce fuor d’acqua. Alcuni concorrenti sono animali da reality, si vede la loro abilità a trasformare i racconti e i confessionali in strumenti che possano plagiare la realtà. Credo che Dino sia stato poco furbo, in questo senso, ed eccessivamente autentico in più circostanze “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it