Minnesota United contro San Diego FC | i visitatori devono tenere ´feet a terra afferma Varas

Nel prossimo scontro tra Minnesota United e San Diego FC, l'allenatore Mikey Varas insiste sulla necessità di mantenere i piedi ben saldi a terra, ricordando ai suoi giocatori di rimanere concentrati e cauti. Dopo un inizio sorprendente, la squadra californiana si prepara alla sfida contro i robusti orsi del Minnesota, determinata a confermare il suo ottimo stato di forma. La partita promette emozioni e strategie studiate, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Notizia fresca giunta in redazione: Il capo allenatore dell’FC di San Diego Mikey Varas non vuole che la sua squadra vada avanti da se stessa dopo un forte inizio, con un viaggio al Minnesota United Next Up in MLS. San Diego è stato il pacchetto a sorpresa della stagione MLS di quest’anno, seduto secondo nella Western Conference su 30 punti, solo cinque dietro i leader Vancouver Whitecaps. Hanno perso solo una delle ultime sette partite, rimbalzando dalla loro stretta sconfitta contro i Seattle Sounders battendo Austin FC 2-0 lo scorso fine settimana. Ma Varas ha esortato la sua squadra a non perdere di vista i loro obiettivi nonostante il loro impressionante inizio di vita in MLS. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Minnesota United contro San Diego FC: i visitatori devono tenere ´feet a terra “, afferma Varas

