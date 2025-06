Minnesota in lutto | deputata e marito uccisi senatore ferito in attentato a sfondo politico

Il Minnesota piange oggi una delle sue tragedie più profonde: un attacco violento ha stravolto la tranquillità della periferia di Minneapolis, portando via due figure di spicco e lasciando il Paese incredulo. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre le indagini si intensificano per fare luce su questo atto sconvolgente. In un momento così difficile, il nostro pensiero va a chi soffre e alla speranza di giustizia che tutti desideriamo.

Un ex dipendente statale, Vance Luther Boelter, è il sospettato degli attacchi mirati. Il governatore Walz: “Una tragedia per il nostro Stato”. Trump condanna la violenza. La deputata democratica Melissa Hortman e suo marito Mark Una notte di sangue nella periferia di Minneapolis ha lasciato il Minnesota sotto choc. La deputata democratica Melissa Hortman e suo marito Mark sono stati assassinati nella loro abitazione, mentre il senatore John Hoffman e sua moglie Yvette sono in gravi condizioni dopo essere stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco in un secondo attacco coordinato. Doppio attacco nella notte: la scena del crimine. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Minnesota in lutto: deputata e marito uccisi, senatore ferito in attentato “a sfondo politico”

Melissa Hortman, deputata democratica dello stato del Minnesota, e il marito sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in un attacco mirato - Una tragedia scuote il Minnesota: Melissa Hortman, deputata democratica, e suo marito sono stati vittime di un attacco violento e apparentemente motivato politicamente.

Secondo msn.com: Un uomo travestito da agente di polizia ha aggredito a colpi di pistola 2 parlamentari democratici locali in 2 sparatorie distinte.