Minnesota | deputata Melissa Hortman uccisa in un attacco armato vicino Minneapolis

Una tragica domenica scuote il Minnesota: la deputata Melissa Hortman e suo marito sono stati vittime di un grave attacco armato vicino a Minneapolis, che ha coinvolto anche il senatore John Hoffman. Un atto di violenza politica che riaccende il dibattito sulla sicurezza e la tensione nel Paese. Il governatore Tim Walz ha definito l'evento un "atto terribile", sottolineando il momento difficile per la comunità e la politica locale.

La deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito sono morti in seguito all'assalto di un uomo armato, che ha colpito successivamente anche il senatore John Hoffman. Questo è un "atto tragico di violenza politica. E' un assassinio motivati dalla politica". Lo ha detto il governatore del Minnesota Tim Walz, sottolineando che Hoffman è uscito da poco dalla sala operatoria e dovrebbe sopravvivere. Gli incidenti sono avvenuti vicino Minneapolis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minnesota: deputata Melissa Hortman uccisa in un attacco armato vicino Minneapolis

Il senatore democratico del Minnesota John Hoffman e la deputata democratica Melissa Hortman, insieme ai rispettivi coniugi, sono stati colpiti a colpi d'arma da fuoco durante da un sospettato che si spacciava per un agente di polizia. Vai su X

