minneapolis uomo vestito da poliziotto spara a due politici nelle loro case

Una violenta e inquietante vicenda scuote Minneapolis, dove un uomo travestito da poliziotto ha aperto il fuoco nelle case di due importanti esponenti politici, senator John Hoffman e deputata Melissa Hortman. Le circostanze di questo attentato sono ancora avvolte nel mistero, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza dei nostri rappresentanti. La comunità si interroga su come proteggere chi si impegna quotidianamente per il bene pubblico.

A Minneapolis, due parlamentari del Minnesota e i rispettivi coniugi sono stati colpiti da un uomo che si spacciava per un agente di polizia. Lo riporta la Fox citando alcune fonti. Si tratterebbe del senatore John Hoffman e della deputata Melissa Hortman. Entrambi fanno parte del partito democratico. Le loro condizioni al momento non sono note. Sabato mattina alle 5.30 ora locale – si legge – il dipartimento di polizia di Brooklyn Park ha inviato un avviso di allerta in seguito a diverse sparatorie. La polizia afferma di essere alla ricerca di un sospetto “armato e pericoloso”. Si tratta di un uomo bianco con i capelli castani che indossa un giubbotto antiproiettile nero sopra una camicia e pantaloni blu, e potrebbe impersonare un membro delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it