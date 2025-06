Minneapolis uomo vestito da poliziotto spara a due politici del Partito democratico

Una sera di tensione scuote Minneapolis: un uomo travestito da poliziotto apre il fuoco contro due figure di spicco del Partito Democratico nelle loro case, scatenando una caccia all'uomo senza precedenti. Le autorità , in allerta, chiedono alla cittadinanza di rimanere al riparo mentre si intensificano le ricerche di un sospetto armato e pericoloso. Le condizioni dei due politici al momento restano...

Caccia all'uomo a Minneapolis, dove un uomo travestito da poliziotto ha sparato a due politici democratici, la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman, mentre si trovavano nelle loro abitazioni. La polizia è alla ricerca di una persona di sesso maschile, bianca, con indosso un giubbotto antiproiettile: le autorità si sono viste costrette intanto a chiedere alla popolazione di restare al riparo. Le condizioni dei due politici al momento non sono note.

