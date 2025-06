Minneapolis uomo vestito da poliziotto spara a due parlamentari democratici | è in fuga

Una tragica escalation di violenza scuote Minneapolis, dove un uomo vestito da poliziotto ha aperto il fuoco contro due parlamentari democratici, seminando panico e sconcerto. La vicenda, ancora avvolta nel mistero delle motivazioni, ha spinto le autorità a lanciare un appello alla popolazione affinché resti vigile e collaborativa. Questa terribile rissa mette in discussione la sicurezza e la stabilità del contesto politico locale e nazionale.

Un uomo con indosso un giubbotto anti-proiettile ha sparato a due parlamentari statunitensi democratici vicino a Minneapolis. A essere finora stati colpiti – dall’uomo che si è finto un agente di polizia – sono stati la deputata Melissa Hortman e il senatore John Hoffman e i rispettivi coniugi. Le autoritĂ hanno fatto sapere che stanno indagando su “ sparatorie mirate ” che hanno costretto le autoritĂ a chiedere alla popolazione di restare al riparo. Non si hanno ulteriori dettagli, neppure sulle condizioni di salute dei due politici. L’avviso di allerta è stato stato inviato alle 5.30 ora locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Minneapolis, uomo vestito da poliziotto spara a due parlamentari democratici: è in fuga

In questa notizia si parla di: uomo - minneapolis - parlamentari - democratici

