Minneapolis si finge poliziotto e spara ai politici Democratici | morti la deputata Melissa Hortman e il marito È caccia all’uomo

Una tragica ondata di violenza scuote Minneapolis, dove un uomo armato si è spacciato per poliziotto, aprendo il fuoco contro politici democratici e cittadini innocenti. La deputata Melissa Hortman e suo marito sono tra le vittime, mentre altri colpiti lottano per la vita. Le forze dell’ordine sono in corsa contro il tempo per catturare il responsabile, un uomo bianco con capelli castani. La vicenda ha sconvolto la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza politica e civile.

La deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito sono morti in seguito all’assalto a colpi di arma da fuoco di un uomo, che ha colpito successivamente anche il senatore John Hoffman e sua moglie, a Champlin e Brooklyn Park, nel Minnesota. Secondo quanto riporta la Cnn, è scattata subito la caccia al responsabile, con la polizia che sta cercando un uomo di carnagione bianca con i capelli castani, con indosso un giubbotto anti-proiettile nero su una camicia blu e pantaloni blu. Il sospettato si sarebbe finto un agente di polizia e avrebbe aperto il fuoco, in una sparatoria che il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha definito un «atto tragico di violenza politica». 🔗 Leggi su Open.online

