minneapolis si finge poliziotto e spara a due politici dem azione di matrice politica

Tensione e paura scuotono Minneapolis, dove un uomo si è travestito da poliziotto per compiere due spari contro due politici democratici. Questa inquietante azione di matrice politica ha gettato nel panico una comunità già sconvolta. La domanda ora è: cosa si cela dietro questa notte di violenza improvvisa e che conseguenze avrà sulla scena politica locale?

Minneapolis, 14 giugno 2025 – E' allerta massima a Minneapolis, Minnesota (Usa), dove due politici democratici locali sono stati aggrediti a colpi di pistola, con i loro rispettivi coniugi, in due diverse sparatorie. In entrambi casi l’assalitore, un uomo bianco con i capelli castani e un giubbotto antiproiettile, si è finto un poliziotto. Le vittime sono il senatore John Hoffman e la deputata Melissa Hortman. Non è noto in che condizioni siano. Si tratta di due “sparatorie mirate”, ha fatto sapere il governatore del Minnesota Tim Walz. Le due aggressioni sono avvenute a Champlin e Brooklyn Park, due zone che distano 13 km. 🔗 Leggi su Quotidiano.net