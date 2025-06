Ministro della Difesa Israel Katz avverte Teheran | Se attacchi continuano conseguenze severe

Il ministro della Difesa israeliano Katz avverte Teheran: se gli attacchi continueranno, le conseguenze saranno devastanti. Dopo un approfondito confronto con i vertici militari e di intelligence, Katz ha dichiarato che “Khamenei e il suo regime andranno in fiamme” se continueranno a lanciare missili contro Israele. La tensione tra i due paesi si fa sempre più alta, e la pace nella regione sembra un obiettivo lontano.

Dopo una valutazione della situazione con il capo di stato maggiore Eyal Zamir, il capo del Mossad David Barnea e i vertici dell'Idf, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che se " Khamenei continuerĂ a lanciare missili contro la popolazione israeliana, Teheran andrĂ in fiamme". "Il dittatore iraniano sta trasformando i cittadini del suo Paese in ostaggi e li condanna a pagare un prezzo pesante, soprattutto gli abitanti di Teheran, a causa degli attacchi criminali contro i civili israeliani", ha detto Katz.

