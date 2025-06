Minaccia ragazza con un coltello per violentarla | arrestato maliano

Un episodio di pura escalation della violenza si è consumato nei giardini pubblici di Oderzo, Trevigiano, dove un maliano ha tentato di minacciare una ragazza con un coltello per abusare di lei. Fortunatamente, il coraggio e la prontezza di alcuni passanti hanno evitato il peggio, mettendo in fuga l’aggressore e garantendo la sicurezza della vittima. La polizia ha immediatamente arrestato l’uomo, portando a termine un intervento decisivo contro questa grave minaccia alla legalità e alla sicurezza comunitaria.

Si sarebbe avvicinato ad una ragazza originaria della provincia di Foggia che si trovava da sola nei giardini pubblici di Oderzo nel Trevigiano e sotto la minaccia di un coltello avrebbe cercato di costringerla ad avere un rapporto sessuale. Fortunatamente la malcapitata è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento di alcuni passanti che sono. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Minaccia ragazza con un coltello per violentarla: arrestato maliano

In questa notizia si parla di: minaccia - ragazza - coltello - violentarla

Minaccia la ex di sfregiarla con l'acido, la ragazza segregata in casa per paura dell'uomo violento - Una donna ucraina di 35 anni vive nascosta in casa per paura dell'ex compagno violento, che ha minacciato di sfregiarla con l'acido.

La minaccia col coltello e la violenta. Orrore in centro, 30enne arrestato; Minaccia una donna con un coltello e tenta di violentarla: bloccato un diciottenne; Folle armato di coltello minaccia passeggera su un bus a Milano.