Milano l’assessore Granelli a processo per omicidio colposo per la morte della ciclista Cristina Scozia chiede il rito abbreviato

Milano si trova di fronte a una delicata svolta giudiziaria: Marco Granelli, ex assessore alla Mobilità e attuale assessore alla Cura del territorio, ha deciso di chiedere il rito abbreviato in relazione alla tragica morte di Cristina Scozia, avvenuta nel 2023. Un passo che potrebbe segnare una fase cruciale nel processo, aprendo nuove prospettive sulla responsabilità e sulla sicurezza stradale nella città. La decisione si inserisce in un contesto di grande attenzione pubblica e dibattito.

Milano, 14 giugno 2025 – Chiederà di essere processato con rito abbreviato Marco Granelli, l'ex assessore alla Mobilità e ora assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, imputato per omicidio colposo per la morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia, la signora di 39 anni che si trovava in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria e venne travolta da una betoniera. Da quanto si è saputo la richiesta di rito alternativo verrà formalizzata il prossimo 17 giugno quando davanti al giudice per le udienze preliminari Alberto Carboni si aprirà l'udienza preliminare a carico anche dell'autotrasportatore e di due dirigenti comunali.

