Milano si trasforma, ma a che prezzo? Le nuove piazze del centro, prive di alberi e di verde, sollevano un grido d’allarme tra cittadini e ambientalisti. È il momento di ripensare il futuro della città, dove il cemento non possa cancellare la natura. La domanda è una sola: alberi cercasi, per restituire alla metropoli il respiro e la bellezza che merita.

AAA alberi cercasi. Questo annuncio vale per il centro di Milano, dove le ultime riqualificazioni hanno sostituito ogni forma di verde a suon di colate di cemento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, diventano un caso le nuove piazze senza alberi

Milano, nuove piazze senza alberi diventano un caso: «Da San Babila a Cordusio si creano isole bollenti». I rilievi del Comitato tecnico scientifico piano aria clima, di cui fa parte il presidente di #italianostra @Edoardo_Croci, inviati a Palazzo Marino.

Milano, le nuove piazze senza alberi diventano un caso in Comune: «Da San Babila a Cordusio si creano isole bollenti» - I rilievi del Comitato tecnico scientifico del Piano aria clima inviati a Palazzo Marino: «Consapevoli della problematica dei sottoservizi che spesso ostacolano la piantumazione, consideriamo l’inseri ... Scrive msn.com

