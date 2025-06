Milano-Cortina si allunga l’elenco delle ditte non pagate | i debiti sfiorano i due milioni Dal governo nessuna risposta

Milano-Cortina 2026 si trasforma in un incubo per le imprese coinvolte. Con debiti che sfiorano i due milioni di euro, molte aziende non ricevono ancora i pagamenti per i lavori svolti nel cantiere del parcheggio di Livigno, lasciando un segno di ingiustizia e ritardi. La situazione rischia di minare la credibilità dell’intera operazione olimpica, mettendo in discussione i principi di trasparenza e correttezza che dovrebbero guidare grandi eventi internazionali.

Si allunga l’elenco delle imprese che hanno lavorato nel cantiere del parcheggio sotterraneo di Livigno, opera rientrante nell’elenco olimpico di Milano Cortina 2026, ma che non sono state pagate. Da un anno attendono la liquidazione dei crediti per il materiale fornito e per le prestazioni svolte a beneficio delle societĂ consorziate con la vincitrice dell’appalto. Due di queste ultime, infatti, sono state allontanate e sostituite, così una mezza dozzina di fornitrici o subappaltatrici sono rimaste con un pugno di mosche, a valle della catena delle forniture. Hanno chiesto finora inutilmente un intervento di SocietĂ Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico), l’azienda pubblica che affida i lavori per i Giochi, e dell’amministratore delegato Fabio Massimo Saldini, diventato da due settimane commissario straordinario di governo proprio per l’appalto del parcheggio del Mottolino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, si allunga l’elenco delle ditte non pagate: i debiti sfiorano i due milioni. “Dal governo nessuna risposta”

In questa notizia si parla di: elenco - milano - cortina - allunga

Milano-Cortina, si allunga l’elenco delle ditte non pagate: i debiti sfiorano i due milioni; I marchi italiani di Stellantis partner di Milano Cortina 2026; Stellantis, i marchi italiani partner di Milano-Cortina. Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati con i Giochi Olim.

Milano-Cortina, si allunga l’elenco delle ditte non pagate: i debiti sfiorano i due milioni. “Dal governo nessuna risposta” - Si allunga l’elenco delle imprese che hanno lavorato nel cantiere del parcheggio sotterraneo di Livigno, opera rientrante nell’elenco olimpico di Milano Cortina 2026, ma che non sono state pagate. Come scrive ilfattoquotidiano.it

I marchi italiani di Stellantis partner di Milano-Cortina - Cortina, che ad un anno dal via alle gare ha già superato i 400 milioni di euro di sponsorizzazioni. Si legge su ansa.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pubblicato l’elenco delle opere da realizzare: ecco quanto si spenderà e come - L’ultimo aggiornamento fissa una cifra da capogiro – 2 miliardi 165 milioni di euro – se ... ilfattoquotidiano.it scrive