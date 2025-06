Milan Vlahovic primo obiettivo per l’attacco Retegui costa più di 50 milioni

Il Milan punta in alto e si prepara a sorprendere i tifosi con un colpo di mercato da sogno: Vlahovic, il bomber serbo, è il primo obiettivo della società. Con un investimento superiore ai 50 milioni, il club rossonero vuole rafforzare il reparto offensivo e garantire a Allegri un attaccante di livello mondiale. La strategia è chiara: un investimento importante per scrivere una nuova pagina di successi in Serie A.

Il Milan sta per lanciare un messaggio chiaro sul mercato: Igli Tare vuole regalare un grande attaccante a Massimiliano Allegri. Che possa giocare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: milan - vlahovic - primo - obiettivo

Juventus e Milan, due problemi in uno? Vlahovic-Theo Hernandez, ecco la risposta - A novanta minuti dal termine della Serie A, Juventus e Milan affrontano sfide decisive, mentre le voci di calciomercato infiammano l'ambiente.

Occhio Milan: CONCORRENZA PER BIJOL Prima offerta dall'estero per il difensore dell'Udinese, obiettivo del Ds Tare per la retroguardia rossonera Secondo Gianluca Di Marzio, il Leeds avrebbe tentato il primo passo beccandosi però un rifiuto da parte Vai su Facebook

Milan, Vlahovic primo obiettivo per l’attacco. Retegui costa più di 50 milioni; Calciomercato Milan: assalto a Samuele Ricci, occhi su Rabiot e Zhaka. Vlahovic resta un sogno; Milan, si cambia anche in difesa: obiettivi per ogni reparto.

Vlahovic, la certezza Juve è un'occasione Milan: l'accordo si può trovare così

Si legge su tuttosport.com: Ad Allegri non basta Gimenez e ha chiesto un altro centravanti per i rossoneri.