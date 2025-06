Milan Theo Hernandez non andrà all'Atletico Madrid anche per i tifosi

Theo Hernandez, il terzino iconico del Milan, desiderava ardentemente tornare in Spagna, sognando di indossare nuovamente la maglia dell’Atletico Madrid. La serata di venerdì avrebbe potuto segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, ma le trattative si sono complicate, lasciando i tifosi nerazzurri con un mix di speranza e delusione. Ecco cosa è successo e cosa riserva il futuro per il talento francese.

