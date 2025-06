Milan la rivelazione di Galeone su Allegri | Prima di dire sì ai rossoneri ha aspettato quella squadra

Milano si prepara a scoprire il lato inedito di Allegri grazie alle rivelazioni di Galeone. Prima di firmare con il Milan, il mentore del tecnico rossonero ha svelato un retroscena sorprendente, evidenziando quanto l’attesa e le decisioni siano state più complesse di quanto si possa immaginare. Ecco come Galeone ha aspettato quella squadra prima di fare la sua scelta, rivelando un aneddoto che potrebbe cambiare la percezione dei tifosi sui retroscena di quel momento cruciale.

Le parole di Giovanni Galeone sull'arrivo di Massimiliano Allegri: il mentore del tecnico rossonero ha rivelato un retroscena sulla sua decisione Giovanni Galeone, intervistato dal Messaggero Veneto, ha svelato un curioso retroscena sulla scelta di Allegri prima di firmare col Milan. Il tecnico livornese aveva due opzioni importanti sul tavolo, ma fu una telefonata decisiva.

