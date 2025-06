Milan Futuro la Serie D è quasi certa | la comunicazione della COVISOC

Il futuro del Milan Futuro in Serie D sembra ormai delineato: secondo la comunicazione della Covisoc, la squadra è quasi certa di rimanere nel massimo campionato dilettantistico, senza possibilità di ripescaggio per la prossima stagione. Questa situazione apre nuovi scenari e sfide da affrontare con determinazione, mantenendo alta la passione dei tifosi e l’ambizione di tornare presto ai livelli superiori.

Il Milan Futuro è quasi certo di rimanere in Serie D e non poter essere ripescato per la prossima stagione: la comunicazione della COVISOC.

