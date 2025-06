Milan formato Juve | Allegri manda Tare in missione 4 colpi bianconeri

Il mercato tra Torino e Milano si infiamma: il Milan, ispirato al modello Juve, si prepara a sorprendere con quattro colpi di scena, tra cui spicca il forte interesse per Vlahovic e altri rinforzi di peso. Allegri ha dato il via a una vera e propria operazione strategica, mandando Tare in missione per rafforzare la rosa. Ecco tutti i dettagli di questa calda sessione di calciomercato che potrebbe rivoluzionare lo scenario.

Vlahovic e non solo, Torino-Milano asse caldissimo: ecco tutti i dettagli Un Milan formato Juve, è proprio il caso di dirlo. Tutto è partito con l’interesse concreto per Cambiaso, lanciato in bianconero da Massimiliano Allegri. Per il livornese sarebbe il sostituto perfetto di Theo Hernandez, ma la Juventus chiede molto per il jolly di Genova. – Calciomercato.it Non a caso il Milan ha virato su Zinchenko, in uscita dall’ Arsenal. L’ostacolo per l’ucraino è l’ingaggio, ma c’è una trattativa in corso che lascia ben sperare il club di Cardinale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan formato Juve: Allegri manda Tare in missione, 4 colpi bianconeri

