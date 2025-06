Milan è rivoluzione | si punta a Guerra Xhaka e Modric Theo verso l’addio?

Il Milan è al centro di un fermento senza precedenti: tra tensioni in campo e voci di mercato, la giornata di sabato 14 giugno 2025 si preannuncia cruciale. Dalla possibile rivoluzione tattica alla guerra tra giocatori come Xhaka e Modric, fino all’addio imminente di Theo, ogni notizia alimenta l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Scopriamo insieme gli sviluppi più importanti e le strategie che potrebbero ridefinire il futuro del club.

Joao Felix come Walker, per i prestiti il futuro segnato: al Milan inizia la rivoluzione - Joao Felix, nuovo protagonista nel calciomercato, potrebbe segnare una svolta per il Milan che si prepara a una vera e propria rivoluzione.

Milan svizzero: avanza Xhaka, piace Jashari. Si cambia in mezzo al campo; Milan, Ibrahimovic: Abbiamo perso la battaglia, ma il futuro ci dirà chi vincerà la guerra; Milan caos: i tifosi si schierano con Theo nella guerra tutti contro tutti, da Fonseca a Maignan e Calabria.

Rivoluzione Milan: Retegui in attacco e Tare punta anche Xhaka - Il Milan apporterà modifiche alla squadra e interverrà in ogni reparto per costruire una formazione subito pronta. Segnala msn.com

Milan, rivoluzione a centrocampo. Occhi sugli specialisti svizzeri, le prossime mosse - Occhi sugli specialisti svizzeri, le prossime mosse 13/06/2025 | 12:30:57 Sarà un’autentica rivoluzione quella del Milan a centrocampo. Secondo informazione.it

Milan, idea Javi Guerra - Come annunciato da Sky Sport, il Milan si è mosso per Javi Guerra, centrocampista centrale spagnolo classe 2003 di proprietà del Valencia. informazione.it scrive