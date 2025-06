Milan beffato dall’Atletico | l’esterno firma in Spagna

Il calcio internazionale continua a sorprendere, e questa volta il Milan si è visto sfuggire un talento che sembrava ormai ad un passo dalla Serie A. L’Atletico Madrid, con astuzia e determinazione, sta tentando di anticipare i rossoneri nella corsa all’esterno mancino, creando un vero e proprio colpo di scena nel mercato estivo. La sfida tra club si infiamma: chi avrà la meglio?

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione, ma invece così non sarà. Stando alle ultime notizie, infatti, l’Atletico Madrid starebbe lavorando sotto traccia per anticipare il Milan nella corsa all’esterno mancino, che nei piani di Igli tare e Massimiliano Allegri doveva sostituire Theo Hernandez che negli scorsi giorni è stato ad un passo dal firmare proprio con i Colchoneros. L’Atleti soffia al Milan l’esterno (LaPresse) – calciomercato.it Stravolti i piani di entrambe le società, a farla franca saranno alla fine proprio gli spagnoli, che così facendo soffieranno al Milan un loro obiettivo di mercato lasciando sul groppone al club rossonero un calciatore scontento che cercherà di andare via fino all’ultimo giorno di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it