Milan 25mln per l’erede di Reijnders | nome nuovo dall’Argentina

Il Milan, alle prese con la sostituzione di Reijnders partito al Manchester City, si concentra su un nuovo nome dall’Argentina, pronto a rafforzare la mediana e portare qualità alla manovra di Allegri. Con l’arrivo di un tecnico vincente come Allegri, il club milanese punta a rinforzare la rosa con colpi mirati in entrata, fondamentale per competere ai massimi livelli. La sfida ora è mettere a segno il colpo giusto per tornare protagonista.

Il Milan è ancora alle prese con la sostituzione di Reijnders, approdato al Manchester City, ed in tal senso adesso emerge un nome nuovo. Arriva dall'Argentina e può essere un innesto capace di dare una enorme qualità alla manovra di Massimiliano Allegri. Per i rossoneri il grande tema in senso assoluto riguarda quello dei colpi in entrata. Al netto dell'arrivo in panchina di un vincente come Massimiliano Allegri, bisogna metterlo nelle condizioni di poter lavorare bene e con una squadra realmente competitiva. Ed al momento è arrivata la cessione di Reijnders al Manchester City e vedono un punto interrogativo all'orizzonte anche Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao.

