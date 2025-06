Michele Spiezia | Nel calcio il giornalismo non esiste più Quelle domande da ciclostile non hanno senso

Michele Spiezia, voce autorevole e appassionata del giornalismo sportivo italiano, denuncia con fermezza la crisi del giornalismo nel calcio, sottolineando come le domande ripetitive e banali abbiano ormai perso senso. Con trent’anni di storie vissute tra grandi imprese e momenti drammatici dell’Italia, Spiezia ci invita a riflettere sul valore reale dell’informazione sportiva e sulla necessità di un racconto autentico e coinvolgente. La sua analisi apre un dibattito necessario e urgente sulla nostra narrazione calcistica.

Trent’anni di storia italiana, ripercorsi da un cronista – definirlo sportivo appare riduttivo – che ha saputo intrecciare grandi imprese agonistiche con alcuni degli eventi piĂą significativi e spesso drammatici dell’Italia tra il 1969 e il 1998. Michele Spiezia, giornalista salernitano per decenni in forza a La CittĂ e oggi anima del sito Stori&Sport, ha messo in parallelo cronaca e sport, ma forse sarebbe meglio dire storia politica e sportiva, nel suo “ Di oro, di fango e di piombo” (Coltura edizioni, 2024). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it