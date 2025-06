Mia figlia ha scoperto il profilo del mio ex marito su un’app di dating La cosa sconcertante? Cercava ragazze della sua età | la confessione di Jennie Garth

La scoperta di sua figlia Luca, trovando il profilo del papà Peter Falcinelli su un’app di dating, ha lasciato Jennie Garth senza parole. La celebre attrice di Beverly Hills 90210 rivela nel suo podcast “I do, Part 2” come questa scoperta abbia rivoluzionato il modo in cui guarda il passato e il presente della sua famiglia. Ma cosa ci insegna questa inaspettata vicenda sulla privacy e i segreti che ancora ci sorprendono?

Chi se la ricorda in Beverly Hills 90210? E sì che di tempo ne è passato e lei ha fatto molte altre cose. Stiamo parlando di Jennie Garth che conduce un podcast dal titolo “ I do, Part 2 ” e nell’ultima puntata ha raccontato di come sua figlia Luca si sia imbattuta nel profilo del papà Peter Falcinelli, anche lui attore, in una app di appuntamenti online. E la cosa che ha sconcertato di più la ragazza non è stata tanto che fosse iscritto, visto che ormai l’amore con Garth è finito e i due sono divorziati, ma la fascia d’età indicata nei criteri di ricerca: “Mi hanno mio ex marito Peter era su Raya, e che la fascia d’età che cercava includeva anche quella della nostra figlia maggiore, 27 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia ha scoperto il profilo del mio ex marito su un’app di dating. La cosa sconcertante? Cercava ragazze della sua età”: la confessione di Jennie Garth

