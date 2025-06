Mi vede come un orco ha vissuto 11 anni in isolamento totale | parla il padre di Chantal ritrovata dopo 13 anni

Mi vede come un orco, ha vissuto 11 anni in isolamento totale. La sua storia, raccontata dal padre di Chantal dopo il suo ritrovamento, rivela un'esistenza di solitudine e privazioni: nessuna scuola, nessun medico, nessun contatto con il mondo esterno. La fragile condizione psicologica della giovane richiede attenzione e sensibilità, e la decisione di non riportarla in Italia riflette la complessità di una situazione che sfida ogni convenzione. Andrea...

«Chantal è nata ieri»: per undici anni ha visto solo due o tre persone oltre la madre, non è mai uscita di casa, non è mai andata a scuola, non ha mai visto un medico né fatto i vaccini. È psicologicamente molto fragile e io di questa fragilità tengo conto in primis, con la decisione di non riportarla in Italia come la legge mi darebbe facoltà». Così, al telefono con l’ ANSA, Andrea. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «Mi vede come un orco, ha vissuto 11 anni in isolamento totale»: parla il padre di Chantal, ritrovata dopo 13 anni

In questa notizia si parla di: chantal - anni - vede - orco

“Chantal Tonello ritrovata dopo 13 anni in Ungheria” - Dopo 13 lunghi anni di attesa, la vicenda di Chantal Tonello ha trovato un fragile barlume di speranza.

"Sono stati anni durissimi" dice Andrea Tonello, l'uomo che ha ritrovato in Ungheria la figlia Chantal, sottrattagli dalla madre 13 anni fa. "E' fragile, non posso portarla in Italia. Mi vede come un orco" racconta #ANSA Vai su X

Il padre di Chantal: 'Sono stati anni durissimi'; Il padre di Chantal, 'sono stati anni durissimi'; Il papà di Chantal Tonello racconta il loro incontro dopo 13 anni: “Ha visto solo 4 persone nella sua vita”.

«Mi vede come un orco, ha vissuto 11 anni in isolamento totale»: parla il padre di Chantal, ritrovata dopo 13 anni - «Chantal è nata ieri»: per undici anni ha visto solo due o tre persone oltre la madre, non è mai uscita di casa, non è mai andata a scuola, non ha mai visto un medico né fatto i vaccini. Riporta msn.com

Chantal Tonello, papà Andrea: «Non è mai uscita o andata a scuola, niente medico né vaccini. È come se fosse nata ieri» - Chantal Tonello aveva appena 14 mesi quando fu portata in Ungheria dalla mamma, che fece poi perdere le sue tracce impedendo. Secondo msn.com

Il papà di Chantal Tonello racconta il loro incontro dopo 13 anni: “Ha visto solo 4 persone nella sua vita” - it parla Andrea Tonello, papà di Chantal, la bimba sequestrata in Italia dalla madre il 30 novembre 2012 e rintracciata giovedì 12 giugno con ... fanpage.it scrive