Mi hanno detto ‘è un matrimonio ristretto’ ma c’era tutto il genere umano Non mi hanno invitata perché non accettano la mia condizione | lo sfogo di Jenny Urtis sugli ex GF

Un matrimonio intimo, ma le emozioni di Jenny Urtis raccontano un’altra storia. La chirurga, ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a uno sfogo sincero e struggente: non essere stata invitata ha aperto una ferita difficile da chiudere. Tra amori passati e amicizie che si sfaldano, il cuore di Jenny rivela il peso di un’assenza che la segna profondamente. Ma cosa ci insegna questa vicenda sul valore dei legami autentici?

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati. Potreste domandarvi chi siano ed è più che lecito, d'altronde siamo qui per dirvelo noi: due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Non parleremo delle nozze, ma del dello sfogo della chirurga Jenny Urtis che non è stata invitata alla cerimonia del 7 giugno al Castello Medievale di Castellammare di Stabia. E ci è rimasta male, perché è stata nella nota Casa di Cinecittà con loro ma anche per come è stata ingannata. "Gli ho scritto 'che bello, vi sposate'. Loro mi hanno risposto: ' Sì, abbiamo fatto un matrimonio ristrettissimo '. Poi ho visto le foto e c'era tutto il genere umano.