M&G Scuola Pallavolo premiata dalla Fipav Marche per i successi stagionali

M&G Scuola Pallavolo si prepara a brillare domenica al Pala Prometeo di Ancona, dove la Fipav Marche premierà le società più meritevoli della stagione. Con tre riconoscimenti già assicurati, tra cui i successi dell’Under 13, protagonista di due titoli regionali, la nostra scuola si conferma un’eccellenza nel volley giovanile. Ad ...

Sarà una M&G Scuola Pallavolo protagonista domenica al Pala Prometeo di Ancona dove la Fipav Marche premierà le società di volley che nel corso della stagione hanno vinto campionato ed ottenuto promozione. Tre saranno i riconoscimenti per le squadre del panorama M&G. Partiamo dalla formazione Under 13 che ha conquistato due titoli regionali: prima quello nel 3 contro 3 e poi, domenica scorsa nella finale regionale Under 13 nel 6 contro 6. Ad essere premiata anche la Yuasa Santoni che, vincendo i playoff di Serie C, ha ottenuto la promozione nella Serie B nazionale. Questo a testimonianza che il movimento, composto nel suo insieme da oltre 300 atleti, ha nella Yuasa Battery la stella polare che fa da riferimento ad un vortice di volley che continua a migliorare in termini di numeri e di qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - M&G Scuola Pallavolo premiata dalla Fipav Marche per i successi stagionali

