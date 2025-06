Mezzo milione di euro per il completamento della via Emilia bis

L’annuncio di un finanziamento di mezzo milione di euro per il completamento della Via Emilia bis tra Forlì e Cesena rappresenta una conquista fondamentale per il nostro territorio. Questa importante risorsa, ottenuta attraverso un atto parlamentare sostenuto dal Governo, conferma l’impegno concreto per migliorare le infrastrutture e promuovere lo sviluppo locale. In un momento in cui si moltiplicano gli sforzi di accreditarsi meriti, questa notizia rafforza la nostra determinazione a costruire un futuro più connesso e prospero.

La conferma dell’arrivo di 500mila euro per il completamento della via Emilia bis tra Forlì e Cesena è notizia sicuramente positiva per il nostro territorio. Queste risorse derivano da un preciso atto parlamentare, ovvero l’ordine del giorno n. 235 alla Legge di Bilancio a prima firma dell’on. Trancassini di Fratelli d’Italia, approvato con il sostegno del nostro Governo. In questi giorni si sono moltiplicati i tentativi di accreditarsi il risultato. Ma gli atti ufficiali parlano chiaro: è stato Fratelli d’Italia a promuovere e ottenere questo importante stanziamento. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione, pensando allo sviluppo del territorio e alla qualità della vita dei cittadini", dichiara la deputata romagnola Alice Buonguerrieri (FdI). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mezzo milione di euro per il completamento della via Emilia bis"

In questa notizia si parla di: euro - completamento - emilia - mezzo

Si lavora al completamento della ciclabile: un investimento da 1,2 milioni di euro - Si avviano a breve i lavori per un nuovo tratto di pista ciclabile nella frazione lughese di Belricetto, un progetto da 12 milioni di euro che mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona.

Collegamento Forlì-Cesena: Dal Governo arriva mezzo milione; Dopo mezzo secolo di lavori la Pedemontana è ultimata, inaugurato l'ultimo tratto; Dalla Regione quasi 500mila euro per il completamento del Palazzetto Ferrari.

"Mezzo milione di euro per il completamento della via Emilia bis" - "La conferma dell’arrivo di 500mila euro per il completamento della via Emilia bis tra Forlì e Cesena è notizia ... Da msn.com

Collegamento Forlì-Cesena: "Dal Governo arriva mezzo milione" - Esulta la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri: "Ottenuto un importante stanziamento per un’infrastruttura strategica". Si legge su msn.com

Mezzo milione di euro per riasfaltare le strade - Oltre 500mila euro, infatti, più precisamente 565mila, è l’ammontare delle risorse che la Regione Emilia Romagna ha ... Come scrive ilrestodelcarlino.it