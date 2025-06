metti una sera a tavola con i romani

una straordinaria immersione nel passato e nella cultura romana, dove tradizione e divertimento si fondono in un'atmosfera unica. Tra riti antichi rivisitati e risate condivise, l'evento ha saputo riunire tutte le generazioni, creando un ponte tra epoche lontane e il presente vibrante di Gatteo Mare. La serata è stata un trionfo di convivialità e passione, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di chi vi ha partecipato.

Tutti Romani, come al tempo di Cesare e vino a fiumi vicino allo storico Rubicone. Migliaia di persone, delle quali oltre duemila seduti a tavola a mangiare, fra turisti, ospiti e curiosi, in una grande bolgia, hanno affollato la diciottesima "Cena Romana", a Gatteo Mare con il lungomare Giulio Cesare della località turistica trasformato in una immensa tavolata di gente con una cena durata tutta la sera fra balli, musiche e sfilate. La serata è stata organizzata dalla associazione "Gatteo Mare Summer Village" insieme all’"AssociazioneGiulioCesare" che raggruppa albergatori e attività economiche di viale Giulio Cesare e dall’amministrazione comunale di Gatteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it