Metro B ferma a Roma per operazione complessa che richiederà diverse ore | attive navette sostitutive

Roma si prepara a vivere un'interruzione temporanea sulla linea B della metro, fondamentale per migliaia di pendolari. Per garantire la mobilità durante questa operazione complessa, Atac attiverà navette sostitutive, assicurando il collegamento tra le stazioni colpite. Un intervento indispensabile che richiederà diverse ore di lavoro e attenzione, ma che alla fine garantirà un servizio più efficiente e sicuro. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e come pianificare il tuo viaggio.

"Un'operazione complessa, che può richiedere diverse ore". Atac annuncia lo stop di parte della linea B per l'attivazione di un pulsante di emergenza. Ecco le navette sostitutive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: operazione - complessa - diverse - navette

#Cronaca Operazione complessa regionale di controllo sulla filiera della pesca “EIDOTEA” Vai su Facebook

Metro B ferma a Roma per operazione complessa che richiederà diverse ore: attive navette sostitutive; Roma, 2 tratte metro B sostituite da bus: disagi nel giorno del Pride; Roma, metro B interrotta tra Monti Tiburtini e San Paolo: attivati bus sostitutivi.

Operazione 'Atlantide', sanzionati ristoranti e pescherie - ha eseguito numerosi controlli e sanzionato diverse attività illecite in materia di pesca nell'ambito dell'operazione complessa nazionale denominata "Atlantide". Secondo ansa.it

Sicurezza: operazione Alto impatto in diverse province italiane - operazione Alto impatto per il contrasto dei reati predatori, dello sfruttamento della prostituzione ed dello spaccio di sostanze stupefacenti. Da poliziadistato.it

Lampedusa, complessa operazione di salvataggio: soccorsi 47 migranti - hanno tratto in salvo 57 naufraghi e 34 migranti bloccati da diverse ore su una scogliera ai piedi di una parete verticale ... Secondo quotidiano.net