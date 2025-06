Meteo un weekend dal sapore estivo con sole e caldo

Preparatevi a vivere un weekend dal sapore estivo, con sole e temperature in costante aumento che renderanno le giornate calde e avvolgenti. La Penisola sarà immersa in un cielo quasi completamente sereno, con poche nuvole nelle ore più fresche sulle zone del basso Tirreno e delle Alpi. L’afa si farà sentire ovunque, regalando un’atmosfera da autentico maggio. Insomma, il bel tempo promette di rendere speciale questo fine settimana, perfetto per trascorrere momenti all’aperto.

La situazione. E ntrambe le giornate saranno caratterizzate da sole prevalente  sulla Penisola. L'umidità elevata potrà causare qualche locale annuvolamento nelle ore più fresche sul basso Tirreno  e sulle zone prealpine. Nel pomeriggio una modesta instabilità potrà interessare le zone alpine e prealpine ma con fenomeni isolati e scarsi. Le temperature  sono prevista in ulteriore aumento con afa elevata ovunque. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi al pomeriggio. Previsioni per sabato, 14 giugno 2025 Nord:  Sole e caldo ancora protagonisti, da segnalare solo qualche isolato temporale pomeridiano o serale su Alpi e Appennino.

