Un sabato sera di fine estate si trasforma in un susseguirsi di emozioni per la Toscana: temporali improvvisi scuotono Prato e Pistoia, creando disagi alla circolazione sull’A11, mentre il caldo tiene ancora alta la sua morsa. Un clima imprevedibile che dimostra come l’estate possa riservare sorprese, anche quando meno ce lo aspettiamo. Ma cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni? Restate con noi per scoprirlo.

Firenze, 14 giugno 2025 – Improvvisi e certamente inattesi, ma per chi vive n elle province di Prato e Pistoia quella di stasera, sabato 14 giugno, è stata una serata piuttosto movimentata. A causa di un importante fronte temporalesco che si è formato in maniera improvvisa sugli Appennini, la pioggia è tornata a cadere in maniera copiosa su alcuni comuni del pratese e del pistoiese. Ci sono stati anche diversi disagi alla circolazione in A11, che in alcuni tratti è stata rallentata proprio dal maltempo. Le precipitazioni più importanti si sono riversate proprio sui monti della Garfagnana e della provincia di Pistoia, ma non è escluso che in nottata arrivino anche a valle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana, temporali su Prato e Pistoia. Disagi in A11, ma il caldo non molla la presa

