Firenze, 14 giugno 2025 – Improvvisi e certamente inattesi, ma per chi vive nelle province di Prato e Pistoia quella di stasera, sabato 14 giugno, è stata una serata piuttosto movimentata. A causa di un importante fronte temporalesco che si è formato in maniera improvvisa sugli Appennini, la pioggia è tornata a cadere in maniera copiosa su alcuni comuni del pratese e del pistoiese. Ci sono stati anche diversi disagi alla circolazione in A11, che in alcuni tratti è stata rallentata proprio dal maltempo. Le precipitazioni più importanti si sono riversate proprio a cavallo delle province di Prato e Pistoia, ma non è escluso che in nottata si spostino verso l’Alto Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana, temporali e grandine su Prato e Pistoia. Disagi in A11

