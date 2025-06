Meteo Italia | fine settimana tra caldo intenso e temporali improvvisi

Preparatevi a un weekend all'insegna delle contraddizioni climatiche: caldo intenso e improvvisi temporali scuoteranno l’Italia tra il 15 e il 16 giugno. L’anticiclone africano infiammerà il Centro-Sud, mentre al Nord si prospettano rovesci e grandinate. Rimanete aggiornati con DayItalianews per non lasciarvi sorprendere e godervi al meglio questa variabile atmosfera, vivendo ogni momento in sicurezza e consapevolezza.

Nel fine settimana del 15 e 16 giugno, l'Italia sarà interessata da condizioni meteo contrastanti: da un lato il ritorno del caldo estivo con temperature elevate, dall'altro il rischio di forti temporali soprattutto al Nord. Ecco le previsioni regione per regione. Nel weekend del 15 e 16 giugno 2025, l'Italia sarà divisa tra l'anticiclone africano che continua a spingere aria molto calda sul Centro-Sud e una nuova instabilità che interesserà principalmente il Nord, portando temporali anche intensi. Nord Italia: Sabato e domenica il tempo sarà instabile su molte regioni settentrionali, in particolare su Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige.

