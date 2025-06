Meteo e temperature del weekend in Italia | caldo record e temporali in arrivo

Preparati a un weekend da record in Italia: sabato 14 giugno si prevede un’ondata di caldo africano che farà salire le temperature oltre la norma, accompagnata da un sole implacabile. Ma attenzione, domenica 15 giugno il cielo si coprirà di temporali, portando un calo termico al Nord e un cambio di scena. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio queste giornate di passaggio.

Sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 l’Italia vivrà un weekend dal sapore pienamente estivo, segnato da una intensa ondata di caldo africano che porterà temperature ben oltre la norma su tutto il territorio nazionale. Sabato 14 giugno: sole e caldo opprimente Domenica 15 giugno: temporali e calo termico al Nord Meteo e Tendenze per la . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Meteo e temperature del weekend in Italia: caldo record e temporali in arrivo.

In questa notizia si parla di: caldo - meteo - temperature - italia

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo - Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

Pomeriggio estivo sull'Italia con massime in città quasi ovunque oltre i +30°C. Scopri i valori a casa tua con il nostro Radar Temperature https://to.meteoeradar.it/temperaturelive #meteoeradar #temperature #caldo #anticicloneafricano Vai su Facebook

#Meteo Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Dalla prossima settimana temperature ancora in salita fino a 40 gradi in diverse Regioni. Per le #previsioni sentiamo il tenente colonnello Valerio Coco, Aeronautica Militare. Vai su X

Meteo Italia oggi: Sole e caldo intenso in tutto il Paese; Meteo: Caldo record senza tregua, l'Italia stretta nella morsa di Scipione; Dopo il caldo rovente previsto un brusco calo termico: quando scenderanno le temperature.

Meteo, ondata di caldo: le città da bollino rosso oggi in Italia. Le previsioni - allerta con il bollettino giallo (livello 1), ovvero in una fase di attenzione in vista di un possibile ... Lo riporta tg24.sky.it

Allerta caldo in Italia, temperature in salita: le città da bollino rosso e arancione - Massima attenzione alle condizioni meteo nel nostro Paese: sale l'allerta caldo in Italia con alcune città da bollino rosso e arancione. Riporta msn.com

Che caldo farà in Italia nei prossimi giorni: le tendenze meteo di Sottocorona - Lo ha spiegato il meteorologo Paolo Sottocorona fornendo un aggiornamento sulle tendenze meteo di questo inizio giugno dopo i primi ... Si legge su fanpage.it